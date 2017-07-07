Qnb Finansbank ile Vergi Ödemelerinde 3 Taksit İmkanı

Vergi ödemelerinde de müşterilerine özel çözümler ve ayrıcalıklar sunan QNB Finansbank, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Kira Geliri Vergisi'ni 3 aya kadar taksitle ödeyebilme seçeneği sunuyor.



Banka açıklamasına göre MTV ve Kira Geliri Vergisi ödemelerini temmuz ayı boyunca QNB Finansbank kredi kartlarıyla yapanlar, 3 taksitle ödeme yapma imkanına sahip olacak.



Ödemeler www.vergikolay.com.tr, www.gib.gov.tr internet/cep şubelerinden ve tüm QNB Finansbank şubelerinden yapılabilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Koraş, "Müşterilerimizin CardFinans ayrıcalığını Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi zorunlu harcamalarında da hissetmesi için düzenlediğimiz kampanya temmuz ayı boyunca geçerli olacak." ifadelerini kullandı.