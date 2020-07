QNB Finansbank hikaye anlatıcılığı eğitimlerine online platformda devam ediyor QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu çatısı altında yürüttüğü TOG-Hayallerin Gücü Adına eğitimlerine online platformda devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk dönemde 300 çocuğun eğitim aldığı projede ikinci dönem eğitimleri 18 temmuzda başlayacak. Ebeveynler 3-13 temmuz arası "www.qnbfinansbank.com" ya da "https://form.jotform.com/201822445390047" üzerinden çocukları için başvurularını yapabilecekler.

QNB Finansbank 2015 yılında hayata geçirdiği çocuk ve genç odaklı Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu bağlamda banka, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle Kovid-19 pandemisi nedeniyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan çocuklar için Hayallerin Gücü Adına eğitimlerini online platformda tüm çocuklara ücretsiz olarak sunuyor.

8-12 yaş arasındaki çocukları kapsayan hikaye anlatıcılığı eğitimlerine veliler, 3-10 Temmuz'da www.qnbfinansbank.com ya da https://form.jotform.com/201822445390047üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru değerlendirmelerinin ardından online sınıflara kayıtlar başlayacak. Eğitimler 14.00-15.30 veya 16.00-17.30 saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve ebeveynler, eğitim içeriklerine, Zoom adlı video konferans uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.

13 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem online dersler, dört farklı atölye olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek ve her atölye bir buçuk saat sürecek. Sınıf düzeninde verilecek eğitimler için dokuz sınıf oluşturularak her sınıfta 20 öğrenci olacak. Toplamda on iki sınıf ile haftada iki defa dersler yapılarak sürecin 31 ağustosa kadar tamamlanması hedefleniyor. Hayallerin Gücü Adına Projesi'yle ayda 31 ağustosa kadar 900 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Her bir atölyede farklı bir masalın çözümlemesi yapılarak, masallar, bilmeceler, tekerlemeler ve interaktif oyunların yer alacağı atölyelerle çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini ve kendi masallarını yazmayı öğrenmeleri sağlanacak. Projenin amaçları arasında yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, kendine güvenmeyi sağlamak da bulunuyor. Toplum Gönüllüsü gençler Seiba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin kurucusu ve eğitmeni Nazlı Çevik Azazi ve ekibi tarafından çocukların hayal dünyalarına, iletişim ve yazma becerilerine dair birçok adımı yakından gözlemleyip geliştirilmesi için de hazırlıklar yapıyor.

