HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

QNB Finansbank hikaye anlatıcılığı eğitimlerine online platformda devam ediyor

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu çatısı altında yürüttüğü TOG-Hayallerin Gücü Adına eğitimlerine online platformda devam ediyor.

QNB Finansbank hikaye anlatıcılığı eğitimlerine online platformda devam ediyor
03.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:55

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu çatısı altında yürüttüğü TOG-Hayallerin Gücü Adına eğitimlerine online platformda devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk dönemde 300 çocuğun eğitim aldığı projede ikinci dönem eğitimleri 18 temmuzda başlayacak. Ebeveynler 3-13 temmuz arası "www.qnbfinansbank.com" ya da "https://form.jotform.com/201822445390047" üzerinden çocukları için başvurularını yapabilecekler.

QNB Finansbank 2015 yılında hayata geçirdiği çocuk ve genç odaklı Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlama misyonuyla yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler olmaları için matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime birçok projeyi hayata geçiriyor. Bu bağlamda banka, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle Kovid-19 pandemisi nedeniyle zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmek durumunda kalan çocuklar için Hayallerin Gücü Adına eğitimlerini online platformda tüm çocuklara ücretsiz olarak sunuyor.

8-12 yaş arasındaki çocukları kapsayan hikaye anlatıcılığı eğitimlerine veliler, 3-10 Temmuz'da www.qnbfinansbank.com ya da https://form.jotform.com/201822445390047üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru değerlendirmelerinin ardından online sınıflara kayıtlar başlayacak. Eğitimler 14.00-15.30 veya 16.00-17.30 saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve ebeveynler, eğitim içeriklerine, Zoom adlı video konferans uygulaması üzerinden ulaşabilecekler.

13 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem online dersler, dört farklı atölye olarak belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek ve her atölye bir buçuk saat sürecek. Sınıf düzeninde verilecek eğitimler için dokuz sınıf oluşturularak her sınıfta 20 öğrenci olacak. Toplamda on iki sınıf ile haftada iki defa dersler yapılarak sürecin 31 ağustosa kadar tamamlanması hedefleniyor. Hayallerin Gücü Adına Projesi'yle ayda 31 ağustosa kadar 900 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Her bir atölyede farklı bir masalın çözümlemesi yapılarak, masallar, bilmeceler, tekerlemeler ve interaktif oyunların yer alacağı atölyelerle çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerini ve kendi masallarını yazmayı öğrenmeleri sağlanacak. Projenin amaçları arasında yenilikçi, yaratıcı, analitik, çözüm odaklı bireyler yetiştirmenin yanı sıra hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı, kendine güvenmeyi sağlamak da bulunuyor. Toplum Gönüllüsü gençler Seiba Hikaye Anlatıcılığı Merkezi'nin kurucusu ve eğitmeni Nazlı Çevik Azazi ve ekibi tarafından çocukların hayal dünyalarına, iletişim ve yazma becerilerine dair birçok adımı yakından gözlemleyip geliştirilmesi için de hazırlıklar yapıyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Ekonomi
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Ekonomi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Ekonomi
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Ekonomi
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Ekonomi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit edildi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz'un darp raporunda onlarca morluk ve çürük tespit...
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Bayern Münih, Leroy Sane ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Saruhan Oluç Mustafa Varank Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ali Koç İrfan Buz Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Myanmar
Şu an buradasınız: QNB Finansbank hikaye anlatıcılığı eğitimlerine online platformda devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:58:39. #1.14#
title