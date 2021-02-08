QNB Finansbank dijital çözümlerine 3 ödül

QNB Finansbank'ın Dijital Köprü ve NeoVade platformları ile kurumların e-dönüşüme minimum maliyetle ulaşmalarını sağlayan QNB eFinans, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, uluslararası iş ödülleri programı "Stevie International Business Awards" tarafından...

QNB Finansbank'ın Dijital Köprü ve NeoVade platformları ile kurumların e-dönüşüme minimum maliyetle ulaşmalarını sağlayan QNB eFinans, dünya çapında kabul görmüş başarılı kuruluşları ve yöneticileri ödüllendiren, uluslararası iş ödülleri programı "Stevie International Business Awards" tarafından 3 ödüle birden layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, KOBİ'lerin dijitalleşmesi kapsamında hayata geçirdiği Dijital Köprü platformu ile "Yeni İş Zekası Çözümleri (Business Intelligence Solution-New)" kategorisinde "Altın Stevie" kazandı.

Öte yandan, yine Dijital Köprü platformunda yer alan, KOBİ'lerin artan finansman ihtiyacı doğrultusunda alternatif yaratmak amacıyla hayata geçirilen NeoVade çözümü, "Müşteri Hizmet Çözümleri-Yılın Teknoloji Ortağı" kategorisinde "Gümüş Stevie"in sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın iştiraki QNB eFinans da merkezi hizmet modeli ve sektöre getirdiği yenilikçi çözümlerle NeoVade ile aynı kategoride Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde "Müşteri Hizmet Çözümleri-Yılın Teknoloji Ortağı" kategorisinde "Bronz Stevie" ödülünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bankacılık sektörü olarak özellikle reel sektörün gelişimi ve dijital dünyada iş yapış biçimlerine çözüm üretme konusunda çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Türkiye'de özellikle dijital çözümlerimiz ile bankacılık sektöründe ilklere imza atan bir kurum olarak, dünyanın önde gelen iş ödülleri programı tarafından ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyduk. Müşterilerimizin memnuniyeti ve bu prestijli ödüller heyecanımızı ve motivasyonumuzu artıran en önemli faktörler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz