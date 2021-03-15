QNB Finansbank, çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor

QNB Finansbank müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini düşünerek hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliği daha hayata geçirdi.

QNB Finansbank şubelerinde tüm bireysel ve tüzel müşteriler, çek yoğunluğu olan şubelerde çek kabul cihazını kullanarak kolayca çeklerini işleme aldırabilecek. İlk olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan şubelerde hayata geçirilen uygulamanın ileriki dönemlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından da destek aldı. QNB Finansbank müşterilerinin çeklerini cihaz üzerinden yapacakları seçime göre daha hızlı ve gişede sıra beklemeden işleme aldırabilmeleri, zamandan tasarruf etmelerini de sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz