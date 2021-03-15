QNB Finansbank, çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

QNB Finansbank, çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor

15.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:28
QNB Finansbank, çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor

QNB Finansbank müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyor.

QNB Finansbank müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini düşünerek hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliği daha hayata geçirdi.

QNB Finansbank şubelerinde tüm bireysel ve tüzel müşteriler, çek yoğunluğu olan şubelerde çek kabul cihazını kullanarak kolayca çeklerini işleme aldırabilecek. İlk olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan şubelerde hayata geçirilen uygulamanın ileriki dönemlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından da destek aldı. QNB Finansbank müşterilerinin çeklerini cihaz üzerinden yapacakları seçime göre daha hızlı ve gişede sıra beklemeden işleme aldırabilmeleri, zamandan tasarruf etmelerini de sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lady Gaga Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: QNB Finansbank, çek kabulü için sıra beklemeyi sonlandırıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:29:34. #1.16#
title