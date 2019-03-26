Qnb Finansbank'a Stevie'den 4 Ödül

QNB Finansbank, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Stevie İş Ödülleri'nde (The International Stevie Business Awards) 4 dalda ödüle layık görüldü.



QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın Çağrı Merkezi, Tele Satış Birimi ve KOBİ Bulut Şubesi, Uluslararası Stevie İş Ödülleri'nde 4 ayrı ödül aldı.

Banka, KOBİ Bulut Şube ile "En İyi Müşteri Hizmeti Ekibi" kategorisinde gümüş Stevie, "Yılın En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde bronz Stevie, "Yılın En İyi Tele Satış Birimi" kategorisinde bronz Stevie ödüllerine layık görülürken, "Çağrı Merkezi'nde En iyi Teknoloji Kullanımı" dalında bronz Stevie kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bilgi Teknolojileri, Operasyon, Kanallar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kürşad Demirkol, 45 ülkeden, 2 bin 700'den fazla başvuru arasından öne çıkarak bankacılık alanında 4 kategoride en başarılı markalar arasında yer aldıklarını, bu ödüllerin hizmet anlayışı olarak ne kadar doğru bir yolda olduklarını gösterdiğini kaydetti.

Müşterilerinin kendileri ile temas ettiklerinden itibaren sürekli yanlarında olarak onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran Demirkol, teknolojinin de desteğiyle benzersiz bir müşteri deneyimi yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Demirkol, "Kurum olarak her zaman odak noktamızı müşterilerimiz oluşturuyor. Stevie gibi dünyanın önde gelen iş ödüllerinden 4 ödülle dönmek, bu işi, ne kadar önemsediğimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA