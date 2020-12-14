QNB Finansbank'a "Gönülden Ödüller"den büyük ödül
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QNB Finansbank'a "Gönülden Ödüller"den büyük ödül

14.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:43
QNB Finansbank'a

QNB Finansbank'ın Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında gerçekleştirilen gönüllü finansçı projeleri, "Gönülden Ödüller"de büyük ödül aldı.

QNB Finansbank'ın Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu çatısı altında gerçekleştirilen gönüllü finansçı projeleri, "Gönülden Ödüller"de büyük ödül aldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çalışan gönüllülüğünü ve projelerini teşvik etmek için "Özel Sektör Gönüllüleri Derneği" tarafından gerçekleştirilen "Gönülden Ödüller" töreni bu yıl 13. kez gerçekleştirildi.

Toplam beş kategoride ödüllerin dağıtıldığı programda QNB Finansbank, "En Başarılı Gönüllülük Programı" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın beşinci yılını da kutladığı Minik Eller Büyük Hayaller Platformu çatısı altında gerçekleştirilen projeleri ile ödüle uzanan gönüllü finansçılar, kurumsal gönüllülük alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, Türkiye'de bu alanda verilen en prestijli ödüllerden birinin sahibi oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"3 bine yakın finansçımızın, beş yıldır aktif olarak yer aldığı projelerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda çok büyük emeği var. Finansçılarımız, bu ödülü sonuna kadar hak ettiler. Bu ödül bizler için de finansçılarımız için de büyük bir motivasyon oldu. Gönüllü çalışmalar, topluma katkı sunmak, sürdürülebilir bir gönüllülük dürtüsü yaratmanın yanı sıra kurum aidiyetini de güçlendiren faktörler arasında yer alıyor.

QNB Finansbank olarak, finansçılarımızın gönüllü çalışmalarını ve bu çalışmalardaki başarılarını desteklemeye, gönüllülüğü teşvik etmeye, topluma katkı anlayışının yaygınlaşmasını sağlamaya ve gönüllülerimizin çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz."

Gönüllü Finansçı Projeleri

Açıklamada yer alan bilgiye göre, QNB Finansbank, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk bilinci ile spordan müziğe, kültür-sanattan eğitime pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiriyor.

Banka, 2015 yılında finansçıların katıldıkları anketle belirlenen çocuk temasını odağına alarak tüm kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini bir çatı altında birleştirerek "Minik Eller Büyük Hayaller" platformunu hayata geçirdi.

Platform, 5 yılda 2 bin 147 gönüllüsü ile 63 şehirde 530 binden fazla çocuğa ulaşmayı başardı.

Ayrıca her yıl Gönüllü Finansçılar tarafından geliştirilen projeler arasından da en az üç en çok beş projenin Gönüllü Finansçıların liderliğinde hayata geçirilmesine olanak sağlandı.

2020 yılı itibarıyla 18 gönüllü finansçı liderliğinde gerçekleşen 18 projede, 941 finansçının da desteği ile 7 bin 233 saat çalışılarak 3 bine yakın çocuğa ulaşıldı.

Minik Eller Büyük Hayaller kurumsal sosyal sorumluluk platformu kapsamında 3 bine yakın finansçı, çocuklar ve gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için canla başla çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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