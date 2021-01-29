Qm Awards 2020 birinci tur heyecanı 7 Şubat'ta sona erecek!
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Qm Awards 2020 birinci tur heyecanı 7 Şubat'ta sona erecek!

29.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34
Qm Awards 2020 birinci tur heyecanı 7 Şubat'ta sona erecek!

Türk Turizm endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020'nin ilk tur oylama heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Birinci tur oylama, sektör tarafından yoğun ilgili ile sürüyor. Gelen taleplerin yoğunluğu ve öneriler göz önüne alınarak 1 Şubat 2020'de sonlandırılacak olan birinci tur oylama heyecanı, 7 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Siz de bu heyecana katılın, en iyiler sizin oylarınızla kazansın!

Türk Turizm endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020'nin ilk tur oylama heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.  Birinci tur oylama, sektör tarafından yoğun ilgili ile sürüyor. Gelen taleplerin yoğunluğu ve öneriler göz önüne alınarak 1 Şubat 2020'de sonlandırılacak olan birinci tur oylama heyecanı,  7 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Siz de bu heyecana katılın, en iyiler sizin oylarınızla kazansın!

Qm Awards 11. yılında 11 ülkede ve 5 dilde

Bu yıl 11. kez düzenlenen  QM, 11 ülkede oylama heyecanı yaşatıyor.  5 dilde  (Almanca, İngilizce, Rusca, İspanyolca ve Türkçe) gerçekleşen  anket oylaması yoğun katılımla sürüyor. 15 Ocak-  1 Şubat olarak planlanan QM Awards 2020 birinci tur anket oylaması sektörden gelen yoğun talep ve önerilerin değerlendirilmesi üzerine 7 Şubat 2020 tarihinde son bulacak. 

En iyiler sizlerin oylarıyla seçiliyor

En iyilerin sizlerin oylarıyla seçildiği bu yarışa  siz de katılın, oylarınızla kazananları belirleyin! Birinci tur anket linklerine www.qmawards.com ve www.gmdergi.com web sitelerinden ulaşabilirsiniz !

Anketi oylamayı unutmayın!

www.qmawards.com veya www.gmdergi.com oylama sayfasına isim ve mail adresi ile katılımcılar kayıt olarak, anketlere oy verebilecek. Her katılımcı bu anket için 2 aşamalı oylamada birer kez oy kullanabilecek. Oylamaya katılan site ziyaretçilerine onay maili, ilgili mail adreslerine gönderilecek ve oylama, kendilerinin anketlerine onayı ile geçerli sayılacak.

Kaynak: Tourism Today

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