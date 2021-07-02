QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak

QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Başka ülkelerdeki avukatların İngiltere ve Galler'de dosya avukatı (solicitor) olarak çalışmalarına imkan sağlamak üzere getirilmiş olan Kalifiye Avukatlar Transfer Programı (The Qualified Lawyers Transfer Scheme-QLTS) ilk defa Atatürk Üniversitesinde uygulanacak.

Başka ülkelerdeki avukatların İngiltere ve Galler'de dosya avukatı (solicitor) olarak çalışmalarına imkan sağlamak üzere getirilmiş olan Kalifiye Avukatlar Transfer Programı (The Qualified Lawyers Transfer Scheme-QLTS) ilk defa Atatürk Üniversitesinde uygulanacak.

Türkiye'de meslek hayatlarına devam eden avukatların, İngiltere ve Galler'de dosya avukatı (solicitor) olarak akredite olmaları için yapılan QLTS sınavının Atatürk Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor olmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu sınavın üniversitenin prestijine ve uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağladığını söyleyerek sınava girecek olan adaylara şimdiden başarılar diledi.

Akredite Olmanın En Hızlı Yolu

Uluslararası birçok sınavı bünyesinde barındıran ve bu sınavları tek bir merkezde yapma özelliği ile de ön plana çıkan Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, yeni bir sınavı daha yapma hakkına sahip oldu. Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Cengizhan Akdağ, ülkemizde meslek hayatlarına devam eden avukatların kariyerlerine katkı sunacak olan Kalifiye Avukatlar Transfer Programının (The Qualified Lawyers Transfer Scheme - QLTS) staj ve deneyim şartı aramadığını ifade ederek adayların çoktan seçmeli ve uygulamalı sınavlara tabii tabi tutulacağını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Diego Costa Burak Elmas Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
QLTS Sınavı Atatürk Üniversitesinde yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:18:11. #1.16#

title