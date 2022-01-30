Qiro, lojistik sektörüne en hızlı çözümler üretiyor

Teknoloji ile mücadele ederek değil, teknolojiyi akılcı kullanarak iş modelleri geliştirdiklerini belirten Helmet Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. Genel Müdürü Galip Gökakın, Qiro iş modeli ve uzman saha kadroları ile müşterilerimize 24 saat hizmet vermekteyiz" dedi.

Sektörde yüksek teknolojiyi kullanarak, zaman ve maliyet tasarrufu sağladıklarını ifade eden Helmet Sigorta ve Reasürans Brokerlik A.Ş. Genel Müdürü Galip Gökakın, "Kendimize ait yazılımlar haricinde, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda, yüksek teknoloji platformu üzerinden çeşitli mühendislik faaliyetleri ve buna bağlı sigorta çözümleri üretiyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin iş süreçlerini yakından takip ederek, alternatif çözüm yöntemleri ve iş modelleri geliştiriyoruz" dedi.

Ayrıca Helmet Broker'ın teknolojiye üst seviyede adapte olduğunu belirten Gökakın, "Teknolojiyi çok iyi irdelemek gerekiyor. Teknolojinin sonuç olarak maliyet ve zaman tasarrufu getirdiği iş modellerinin içerisindeyiz. Teknoloji ile mücadele ederek değil, teknolojiyi akılcı kullanarak iş modelleri geliştiriyoruz. Qiro da bunlardan biri. Qiro, lojistik sektörüne yönelik yazılım destekli bir iş modelidir. Tüm yazılım hakları Helmet Broker'a ait olan Qiro ile lojistik sektörünün tüm oyuncularına hitap edebiliyoruz. Lojistik sektörünün faaliyetlerinden doğan sigorta potansiyelini, en kapsamlı, en hızlı çözümleri ile müşterimize sunuyor ve bu potansiyeli aktive etmeyi hedefliyoruz. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Mersin lokasyonlarımızda Qiro iş modeli ve uzman saha kadroları ile müşterilerimize 24 saat hizmet vermekteyiz" diye ifade etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi