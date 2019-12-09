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Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti

Judoda yılın son takvim müsabakası ve olimpiyatlara kota puanı kazandıran Qingdao Masterler'e katılacak milli takım Çin'e gitti.

09.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:51
Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti

Judoda yılın son takvim müsabakası ve olimpiyatlara kota puanı kazandıran Qingdao Masterler'e katılacak milli takım Çin'e gitti.

12-14 tarihlerinde yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi kadınlarda Gül Kader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73),  Vedat Albayrak (81) ve Mikail Özerler (90) temsil edecek.

Milli judocuların müsabaka günleri şu şekilde: 12 Aralık PerşembeKadınlar: 48 Kg: Gül Kader Şentürk, 52 Kg: İrem Korkmaz.13 Aralık CumaErkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak.14 Aralık CumartesiKadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit, erkekler: 90 Kg: Mikail Özerler.

Kaynak: DHA
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