Pyonyang'da Üçüncü Tarihi Zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, üçüncü kez bir araya geldi. Üç gün sürecek zirvede Kuzey Kore'nin Washington'la yürütülen görüşmeleri sürdürmesinin yanı sıra iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarım Adası'nda barış sağlanması için görüşmeler yapılıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve eşine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından Pyongyang Havaalanı'nda sıcak bir karşılama töreni düzenlendi. İki lider üstü açık bir limuzinle Pyongyang sokaklarında ilerlerken aracı ellerinde Kuzey Kore ve Kore Yarımadası'nın birliğini sembolize eden bayraklar taşıyan kalabalık gruplar karşıladı. İki lider daha sonra baş başa görüşme yaptı. Kuzey Kore liderinin yönetimde etki sahibi kız kardeşi Kim Yo Jong ve İşçi Partisi üst düzey yetkililerinden Kim Yong Chol da görüşmede hazır bulundu.

Zirvenin başlangıcında Kim, Moon'a Başkan Donald Trump'la Haziran ayında düzenlenen zirveye arabuluculuk yaptığı için teşekkür etti. Moon ise Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na bir delegasyon gönderme kararı aldığı için Kim'e teşekkürlerini ileterek karşılık verdi.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in uluslararası uzmanların da gözetiminde bir füze motoru test istasyonunu ve füze fırlatma rampasını kalıcı olarak ortadan kaldırmayı kabul ettiğini söyledi. Moon yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'nin gerekli karşılıkları vermesi halinde ana Nyongbyon nükleer kompleksini kalıcı olarak sökmek ve daha ileri adımlar atmayı kabul ettiğini ifade etti.

Moon ve Kim, Pyongyang'daki zirve görüşmelerinin ikinci gününü takiben ortak bir bildiriye de imza attı. - York