"PYD, YPG, SDG ne derseniz deyin, bu örgütün DEAŞ'ten hiçbir farkı yok"

19.10.2019 14:09

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "PYD, YPG, SDG ne derseniz deyin bu örgütün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki kararlılığını da açık şekilde ortaya koymuştur. Barış Pınarı Harekatı asla Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir operasyon değildir, 'Türkiye Kürtlere karşı operasyon yapıyor.' diyenler kendi zihinlerindeki ırkçı düşünceleri ifşa ediyorlar." dedi.

Kurtulmuş, partisinin İl İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli teşkilatının aldığı görevi yerine getiren başarılı bir yapısı olduğunu söyledi.

AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını ifade eden Kurtulmuş, burasının Türkiye'yi geleceğe taşıma hareketi olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, burada kendi medeniyetlerini yeniden ihya ve inşa etme kararlılığının her gün eylemi içinde olduklarını dile getirerek, Allah'tan yollarını açık etmesini diledi.

"DEAŞ, PYD ve PKK'yı da terörün azgın unsuru haline getirenler aynı ellerdir"

Kurtulmuş, 100 yıl önce Osmanlı'nın yıkılışından sonra savaşın galiplerinin Orta Doğu'da sınırları cetvelle çizdiğini anlatarak, hiçbir ülkenin sınırının tarihi bir geçmişi olmadığını bildirdi.

Sınırları bölerek bölge halklarının birbirinden uzaklaştırmak istendiğini aktaran Kurtulmuş, buna rağmen bölge halklarının birbirinden kopmadığını söyledi.

Kurtulmuş, oyunun 2. perdesinin Irak'ın işgaliyle başladığını belirterek, "Orta Doğu'yu bir kez daha paramparça etmek, halkları birbirine düşman etmek için ellerine kirli maşaları aldılar ve kanlı bir satranç tahtasını kurdular. Bu coğrafyada DEAŞ'ı da PYD'yi de PKK'yı da bir şekilde terörün azgın unsuru haline getirenler aynı zihniyettir, aynı ellerdir." diye konuştu.

DEAŞ'ın oluşturulmasından bahseden Kurtulmuş, dünyanın 4 bir tarafından militanla DEAŞ'ın örgütlendirildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, amacın bölgedeki halkları birbirine düşman etmek olduğunu ifade ederek, şehirlerin bu sayede demografisinin değiştirildiğini söyledi.

"Bu oyunu bozmaya karar verdik yolumuza devam ediyoruz"

Türkiye'nin başına 40 senedir bela edilen PKK'nın isim değiştirilerek SDG, PYD, YPG olarak Suriye'ye yerleştirildiğini dile getiren Kurtulmuş, onların da demografiyi yeniden değiştirerek bölge insanlarını birbirine düşman etmek istediklerini anlattı.

Kurtulmuş, asırlardır bir arada insanların yaşadığı bölgenin paramparça hale getirildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Bundan bir sonraki amaç, Suriye'nin kuzeyinde 911 kilometrelik Türkiye'nin sınır hattının güneyinde Irak ve Suriye ile birlikte orada bir terör devleti oluşturmak, bölgede siyasi haritaları yeniden değiştirmekti. Bu oyunu gören tek ülke Türkiye'ydi, siyasi lider de Recep Tayyip Erdoğan'dı ve bu oyunu bozmaya karar verdik yolumuza devam ediyoruz."

"Siyasi sınırlarının değiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Bölge ülkelerinin içine düşürüldüğü "cehennem çukurundan" bir ülkenin keyif aldığını belirten Kurtulmuş, "Bu büyük resmi bozacağız. Bu emperyalist oyunu bir kez daha 100 sene sonra bugün bu coğrafyada halkları birbirine düşman etmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye dahil bölge ülkelerinin siyasi sınırlarının yeniden değiştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bunun için güçlü bir Türkiye olmak lazım, güçlü ve kararlı bir liderlik lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişiminin güçlü Türkiye'nin ayakta durmasını engellenmeye yönelik yapıldığını ifade ederek, ancak Türkiye'nin bu süreçte kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

"Türkiye kendi göbeğini kendi kesti"

Müttefik ülkelerden terörle mücadelede insansız hava aracı almak için bekletildiklerini anlatan Kurtulmuş, sonra Türkiye'nin kendi göbeğini keserek insansız hava araçlarını yaptığını kaydetti.

Patriot ve F-35 sürecinden bahseden Kurtulmuş, Rusya'dan alınan S-400'lerin Türkiye getirilmesinin önemine de değindi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de doğalgaz arama faaliyetlerinde geri değil, ileri adımlar atarak kimseye kendi ve KKTC'nin haklarını yedirmeyeceğini gösterdiğini dile getirerek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının önemini anlattı.

Bu harekatlarla Türkiye'nin sahada olması konusunda da ne kadar kararlı olduğunun gösterildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusu çok daha zor bir bölgeydi. 30 küsur bin tır silah dağıtıldı. Bendeniz bunu kamuoyunda hiç söylemedim ama en büyük endişelerimden birisi, bunlara savaş uçakları dahi verilmiş olması ya da uçakların üzerine PYD, SDG damgası vurularak kaldırılabileceği tehlikesiydi. Çok şükür Trump 'Savaş uçağı olmayan bir terör örgütü, uçağı olan ülkeyle mücadele edemez.' diyerek bu endişelerime cevap vermiş oldu. Bu silahları niye bunlara veriyorsun? PKK uzantısı olan uluslararası camiada da terör örgütü listesindekilerin amca çocuğu olan adamlara niye bu kadar çok silah veriyorsunuz? Eğer DEAŞ'la mücadele sizin en önemli kararlı durduğunuz noktaysa bana gösterir misiniz? PYD/PKK nerede DEAŞ'la mücadele etmiştir. Mücadele etmediğini son Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz DEAŞ'lı militanları serbest bırakarak uluslararası camiaya tehdit olarak kullanacaklarını göstererek de cümle aleme ilan etmişlerdir. Aslında bildikleri bir şeyi bugün bir kere daha görüyorlar. PYD, YPG, SDG ne derseniz deyin bu örgütün DEAŞ'tan hiçbir farkı yoktur. Türkiye, Fırat'ın doğusundaki kararlılığını da açık şekilde ortaya koymuştur. Barış Pınarı Harekatı asla Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir operasyon değildir, 'Türkiye Kürtlere karşı operasyon yapıyor.' diyenler kendi zihinlerindeki ırkçı düşünceleri ifşa ediyorlar."

Kurtulmuş, "Türkiye'nin bu bölgenin Türk, Kürt, Arap ve Türkmenleriyle kardeşliği vardır, hepsiyle akrabalığı, dostluğu vardır. Türkiye Kürtlerle değil, Kürtlere de hayatı zindan eden PKK, PYD terör örgütüyle mücadele etmekte, onlara karşı etkin bir operasyon içinde gayretle mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA