PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni adliyeye sevk edildi (2)
SERBEST KALDITerör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:13
SERBEST KALDI
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA