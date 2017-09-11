Pyd'ye Katılan İngiliz Gözaltına Alındı

İngiltere'de, terör örgütü PKK/PYD'ye katılan İngiliz vatandaşı, terörle mücadele yasası kapsamında gözaltında alındı.

Pyd'ye Katılan İngiliz Gözaltına Alındı

İngiltere'de, terör örgütü PKK/PYD'ye katılan İngiliz vatandaşı, terörle mücadele yasası kapsamında gözaltında alındı.

Kaynak: Dunya.com