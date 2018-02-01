Pyd/pkk'nın Saldırdığı Camide Cuma Namazı Heyecanı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezinde roketli saldırıda büyük hasar gören Çalık Camisi önünde yarın cuma namazı kılınması için hazırlık yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ndeki tahribatın izleri silinmeye çalışılıyor.

Kilis Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından cami içerisinde ve çevresinde başlatılan taş ve moloz yığını temizleme çalışmaları sürüyor.

Kilis Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda saldırı sonrası ilk kez cuma namazı cami önünde kılınacak.

Çevredeki sokak ve yolların trafiğe kapatılacağı bölgede kılınacak namaza çok sayıda Kilislinin katılması bekleniyor.

"Hatırasına dikkat çekilecek"

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camideki onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Cami önünün yarın öğlen araç trafiğine kapatılacağını belirten Karatepe, "Buranın hatırasına toplumumuzla dikkat çekme amacıyla inşallah yarın cuma namazını burada kılma planımız var. Bu çerçevede gerekli altyapı ve hazırlığını tamamlayacağız. Cuma namazını camimizin ön kısmındaki boş alanda eda edeceğiz." dedi.

"En ön safta olacağım"

Saldırıda yaralanan cami imamı İbrahim Halil Albayrak da saldırıda oluşan aşırı ses ve basınç nedeniyle kulak zarlarında yırtılmanın meydana geldiğini söyledi.

Sağlığının elvermemesi nedeniyle yarınki cuma namazını kıldıramayacağını belirten Albayrak, "Aynı camide namaz kılmak için cemaatımızın büyük bir arzusu var. Caminin namaz tertibatı için her şey ayarlanmış. Lakin benim sağlık durumum iyi olmadığı için kulaklarımdan rahatsız olmam hasebiyle ben yarın görevimi ifa edemeyeceğim. Ama en ön safta gidip cuma namazını cemaatimle beraber kılmaya çalışacağım." diye konuştu.

Cami cemaatinden 68 yaşındaki Hüseyin Dağ ise tekrar aynı camide secdeye gidecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Terör örgütlerine karşı dimdik durduklarını vurgulayan Dağ, "Bizi bezdirip, korkutamazlar. Kilis halkı onlara fırsat vermez, devlet bunların hakkından gelecektir. Allah'ın evine bomba attılar, Allah da orada kendi evlerine bombayı attırdı." şeklinde konuştu.