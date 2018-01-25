Pyd/pkk'nın Roketli Saldırısı - Çalık Camisi'nin Kubbesi Brandayla Kapatıldı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezini hedef alan roketli saldırı sonucu büyük oranda hasar gören bölgenin önemli kültür değerlerinden üç asırlık Çalık Camisi'nin dış cephesi Türk bayraklarıyla süslendi.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerinden dün gerçekleştirilen roket saldırısında caminin iki kubbesinden biri içeride namaz kılanların üzerine yıkılmış, 2 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Saldırı sırasında ciddi hasar oluşan camideki incelemeler tamamlandıktan sonra caminin çevresindeki sokaklar yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

Dış cephesi Türk bayraklarıyla süslenen camiyi görmeye gelen vatandaşlar da pencerelerden içerideki tahribatı üzüntüyle izledi.

Öte yandan Kilis Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ortaklaşa yapacağı çalışmalar öncesinde, tarihi camideki hasarın daha fazla ilerlememesi için zarar gören kubbenin dış cephesi beyaz brandayla kapatıldı.

Böylelikle tarihi dokunun dış etkenler tarafından daha fazla zarar görmesinin önüne geçileceği bildirildi.

"Ne yaparlarsa yapsınlar bölemezler"

Tarihi caminin hemen yanındaki evde oturan Suriye Türkmeni Nidal Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü olay sırasında evde çocuklarıyla yemek yediğini anlattı.

Büyük bir patlama sesi duyduğunu ve balkona çıktığında camideki hasarı gördüğünü anlatan Süleyman, şöyle konuştu:

"Ben bir Türkmen olarak tüm Türkiye halkına sesleniyorum, Allah Türk askerine güç ve sabır versin. Büyük komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da selamlarımı iletiyorum. Afrin'e bu hainleri getiren ABD'dir ve amaçları da bu toprakları karıştırmaktır. Bunların bir sonraki adımı Türk topraklarını işgal etmekti ama bilmiyorlar ki bu topraklarda güçlü Türk askeri var, güçlü millet var. Bu vatanı ne yaparlarsa yapsınlar bölemezler çünkü Türk askeri erkekçe savaşırken, onlar kalleşçe kaçıyor. Zaten nasıl kaçtıklarını da hep beraber görüyoruz."

Çalık Camisi

Çalık Hacı Ali" lakaplı, Haci Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında inşa ettirilen taş binanın giriş kapısında Mevlevi sikkesi şeklinde kitabe yer alıyordu.

Özgün mimarisi olan cami, enine dikdörtgen planlı ve mihrabın önü kubbeli tek bir mekandan oluşuyordu. Avlusunda taş bilezikli kuyu ve Çalık Ağa ile eşine ait mezarlar da bulunan cami, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmişti.

Çalık Camisi, Anadolunun önemli kültür varlıkları arasında bulunuyor.