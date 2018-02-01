Kilis'te PYD/PKK'nın roketli saldırısı sonucu hasar gören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde patlamanın izleri silindi.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlardan önceki gün düzenlenen saldırıda atılan bir roket, Ekrem Çetin Mahallesi'nde inşaat halindeki iki katlı binanın altındaki iş yerine isabet etti. Ölen ve yaralanın olmadığı saldırıda roketin düştüğü iş yerinin yanında bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde de patlamanın şiddetiyle hasar oluştu.

Olayın ardından harekete geçen merkez yetkilileri, gece de çalışarak hastanenin hasar gören pencere, kapı, cam ve klimalarını değiştirdi.

Hasta kabulüne ara vermeden devam edilen merkezde çalışmaların kısa sürede tamamlanması Kilislilerin yüzünü güldürdü.

"Herhangi aksama yaşanmadı"

Hastanenin Başhekimi Diş Hekimi Abdullah Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, roketin hastanenin yakınına düşmesi nedeniyle binada hasar meydana geldiğini söyledi.

Roketin mesai bitimine yakın bir saatte atılmasının olası can kaybı ve yaralanmaları önüne geçtiğini belirten Eraslan, "Hastanemizde meydana gelen hasarı hemen aynı gün akşam çalışmalara başlayarak bütün gece sürdürerek telefi ettik ve ertesi gün sabah hasta kabulüne başladık. Vatandaşlarımızın muayene ve tedavilerde herhangi bir aksama yaşanmadı. Devletimiz, Valiliğimiz, müdürlüğümüz sağ olsun hemen bütün ihtiyaçlarımızı giderdiler." diye konuştu.

Roketin düştüğü sırada hasta muayene eden Diş Hekimi Sümeye Gülşah Ünvanlı da hastasını röntgen çektirmeye gönderdikten 30 saniye sonra patlamanın olduğunu ifade etti.

Hastanın odadan çıkmasıyla kendisinin de pencereden uzaklaştığını anlatan Ünvanlı, "Patlama sesiyle çok korktuk. Patlamanın şiddetiyle bütün camlar kırıldı. Ondan sonra dışarı çıktık. Daha sonra bütün pencerelerimiz ve hasarlı yerler onarıldı ve şu anda görevimizin başındayız." dedi.