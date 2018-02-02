Pyd/pkk'nın Reyhanlı'ya Roketli Saldırısı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen roketli saldırılarda hasar gören evlerde temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden dünden bu yana PYD/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Reyhanlı'daki birçok eve zarar verdi.

Bahçe ve ev duvarlarının yıkıldığı, derin çukurların oluştuğu saldırı bölgelerinde belediye ekipleri, temizlik ve onarım çalışmaları yaptı.

Çevreye yayılmış çok sayıda şarapnel parçası, temizlik görevlilerince toplandı.

Teröristlerin bugünkü saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.