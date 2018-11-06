PYD/PKK'lı Teröristler, Münbiç'te Her TIR'dan 300 Lira Vergi Alıyor

Terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'i neden terk etmediği, elde ettiği büyük gelirle gözler önüne serildi.

TIR'LAR VE KAMYONLAR TEK TEK DURDURULUYOR

Terör örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç'te TIR ve kamyonlar için oluşturulan kapı İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Çoğunluğunu örgütün kontrolünde bulunan Deyrizor ve Rakka'dan akaryakıt getiren TIR'ların oluşturduğu binlerce TIR ve kamyon Münbiç'de terör örgütü tarafından oluşturulan sözde geçiş kapısında durduruluyor.

BİR TIR'DAN 300 LİRA VERGİ ALINIYOR

Bir TIR'dan yaklaşık 300 TL vergi alındığı, terör örgütü PKK/PYD'nin günlük kazancının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor.

ŞOFÖRLER BAZEN GÜNLERCE BEKLETİLİYOR

Amerikan askerlerinin de gün boyu yakın noktalarda devriye attığı belirtilen bu geçiş kapısında bulunan terör örgütü üyeleri TIR şoförlerini, bazen günlerce bu nokta da bekletiyor. İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenen görüntülerde, sözde geçiş kapısında park etmiş halde bekleyen TIR'lar, hareketliliğinin çok yüksek olduğu görülüyor.