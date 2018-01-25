Pyd/pkk'nın Kilis'e Yönelik Roketli Saldırısı - TSK Misliyle Karşılık Verdi

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nın kent merkezine yönelik saldırısında camideki 8 kişinin yaralandığını, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Tekinarslan, saldırının gerçekleştirildiği Çalık Camisi'nin önünde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yarım saat önce kent merkezine iki roket atıldığını söyledi.

Roketlerden birinin yatsı namazı sırasında Çalık Camisi'ne isabet ettiğini dile getiren Tekinarslan, şunları belirtti:

"Camimizdeki 8 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan 2'sinin durumu ciddi. Diğer roket ise buraya yaklaşık 100 metre yukarıdaki bir sokaktaki eve isabet etti. Çok şükür can kaybı yok. Roketin oluşturduğu dumandan etkilenmek suretiyle 4'ü çocuk 5 kişi yaralanmış durumda. Yaralılarımızın hepsi hastanelere kaldırıldı. Tedavilerine başlandı, olay yerinde de çalışmalar sürüyor."

Tekinarslan, bir soru üzerine, "Şu anda içeride yaralı yok. Olaydan sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde yaralılarımızın tamamına yakını tahliye edilip hastaneye kaldırıldı. Camimiz hasar almış durumda. 2 vatandaşımızın durumunun son derece ciddi olduğunu biliyorum. Yatsı namazında.... Hepimize çok geçmiş olsun." diye konuştu.