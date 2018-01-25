Pyd/pkk'nın Kilis'e Yönelik Roketli Saldırısı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının saldırısı sonrası roketin isabet ettiği tarihi Çalık Camisi'nde namaz sırasında yaralanan müezzin İbrahim Aşıroğlu, "Rabb'im devletimize, askerimize zeval vermesin." dedi.

PYD/PKK mensuplarınca dün gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Aşıroğlu, İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven ile görev yaptığı camiye geldi.

Hasar alan caminin durumunu görünce büyük üzüntü hisseden Aşıroğlu, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Akşam namazının ardından tespih çektikten sonra cemaatin yarısının dışarıya çıktığını ancak kendilerinin henüz içeride bulunduğu sırada şiddetli bir patlama meydana geldiğini aktaran Aşıroğlu, bu sırada kubbeden kopan parçaların alnına ve göğsüne isabet ettiğini söyledi.

"Allah" diye bağırarak yere düştüğünü ifade eden Aşıroğlu, kendisine geldikten sonra etrafındakilere "Kimsede bir şey var mı?" diye seslendiğini belirtti. Aşıroğlu, "Göz gözü görmüyordu. İçerisi zindan gibi olmuştu. Kimseden ses duymayınca dışarıya çıktım. Baktım başımda kanama var. Arkadaşlara beni hastaneye yetiştirmelerini söyledim. Rabb'im devletimize, askerimize zeval vermesin." diye konuştu.