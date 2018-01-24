Pyd/pkk'nın Kilis'e Yönelik Roketli Saldırısı - Olaya Tanık Olan Esnaf İbanoğlu

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik düzenlenen roketli saldırı sonucu, bölgenin önemli kültür değerlerinden üç asırlık Çalık Camisi kullanılamaz hale geldi.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden art arda atılan ve cemaatin akşam namazını kıldığı sırada roketlerden birinin hedefi olan caminin kubbesi yıkıldı. Enkaz altında kalan 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı saldırıda, caminin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından etrafı şeritle kapatılan caminin çevresinde güvenlik güçleri nöbet tutmaya başladı.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yarın sabah moloz yığınlarını kaldıracağı belirtildi.

Olayın görgü tanığı, esnaf Adil İbanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, roket sesini duyduktan sonra çevredeki herkesin camiye yöneldiğini söyledi.

İçeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını, akşam namazını eda eden cemaatin molozların altında kaldığını gördüklerini anlatan İbanoğlu, "Enkaz altında yaralılar olduğunu gördük, hep beraber çıkarmaya çalıştık. Sonrasında da sağlık ekipleri geldi." dedi.

Çalık Camisi

"Çalık Hacı Ali" lakaplı, Haci Bin Mehmet Ağa tarafından 1682 yılında inşa ettirilen taş binanın giriş kapısında Mevlevi sikkesi şeklinde kitabe yer alıyordu.

Özgün mimarisi olan cami, enine dikdörtgen planlı ve mihrabın önü kubbeli tek bir mekandan oluşuyordu. Avlusunda taş bilezikli kuyu ve Çalık Ağa ile eşine ait mezarlar da bulunan cami, 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmişti.

Çalık Camisi, Anadolunun önemli kültür varlıkları arasında bulunuyordu.