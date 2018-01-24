Pyd/pkk'nın Kilis'e Yönelik Roketli Saldırısı

Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'den Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırılarında hafif yaralanan 5 kişinin, iç savaştan kaçan Suriye uyruklu ailenin mensupları olduğu belirtildi.

Afrin'deki terör örgütü hedeflerinden saat 18.10'da aralıklarla atılan roketlerden biri Çalık Camisi, diğeri Tırıklı Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evin çatısına isabet ederek, iki yapıyı da kullanılamaz hale getirdi.

Evde bulunan 10 kişilik Suriyeli aileden 5'i, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kısa süre sonra taburcu edilen 5 kişi, kentteki başka bir Suriyeli ailenin yanına yerleştirildi.

Saldırıda evi kullanılamaz hale gelen Suriye uyruklu Yahya Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde evde oturdukları sırada çatıdan büyük bir patlama sesi geldiğini söyledi.

Oturdukları odanın bir anda dumanla kaplandığını anlatan Said, "Neye uğradığımızı şaşırdık, korkarak kendimizi dışarı attık. Evimiz büyük hasar aldı. Neyse ki can kaybı olmadı. Evdekileri başka bir yakınımızın yanına gönderdik." diye konuştu.

Bu arada polis ekipleri evin çevresinde önlem alırken, belediye ekipleri de hasar gören yapıda temizlik çalışmalarına başladı.