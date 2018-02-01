Pyd/pkk'nın Kilis'e Roketli Saldırısı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK tarafından kent merkezine yapılan roketli saldırıya ilişkin, "Tam mevkilerini bilsek zaten gereğini yapıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada terör örgütlerinin, PKK, DEAŞ, YPG'nin varlığını sona erdireceğiz." dedi.

Roketli saldırıdan zarar gören Şehit Sakıp Mahallesi'ndeki restoranda incelemelerde bulunan Vali Tekinarslan, işletme sahibi ve müşterilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tekinarslan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 17.30 sıralarında terör örgütü PYD/PKK tarafından kent merkezine 2 roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.

Atılan roketlerin tahrip gücünün belli olduğunu kaydeden Vali Tekinarslan, "5 yaralımız var. Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi, hastaneden geliyorum. Muhtemelen bu akşam veya yarın sabah taburcu olup çıkacaklar. Can kaybımız yok şükür. Diğer roketin isabet ettiği bölgede de maddi hasar dışında bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Saldırının kent merkezinin güney batısından gerçekleştiğini açıklayan Tekinarslan, roketlerin Afrin'den PYD/PKK tarafından atıldığını söyledi.

Roketlerin atıldığı yerle Kilis şehir merkezi arasındaki mesafenin 20-30 kilometre olduğuna dikkati çeken Vali Tekinarslan, şöyle konuştu:

"Tam mevkilerini bilsek zaten gereğini yapıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada terör örgütlerinin, PKK, DEAŞ, YPG'nin varlığını sona erdireceğiz. Normal yaşamını sürdüren sivil insanların, şehir sakinlerinin üzerine hunharca ciddi tahrip gücüne sahip roketler atıldığına şahitsiniz."

"Vatandaşların gözünde gram korku yok"

Yaşanan saldırılara rağmen Kilis halkının Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği desteğin tam olduğunu vurgulayan Vali Tekinarslan, şöyle devam etti:

"Bu harekata olan destekten halkımız bir milim geri adım atmıyor. Vatandaşlarımızla her gün temas halindeyiz. Bu saldırıların amacı korkutmak, yıldırmak, sindirmek fakat siz bu şehirde herhangi bir yılgınlık veya insanlarımızın gözünde zerre kadar bir korku görüyor musunuz? Burası bizim vatanımız, toprağımız. Bir milim dahi yerimizden kıpırdamayız."

Kilis merkez ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketlerin direkt sivilleri hedef aldığının, hain terör örgütlerinin hedef gözetmediğinin altını çizen Tekinarslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diş hastanemize 10-15 metre mesafede saldırdılar roketle. 400 yıllık tarihi bir camiye insanlar ibadet halindeyken roket attılar. Bir alışveriş merkezine saldırdılar. Yani terör örgütünün hedefi insanlığı yok etmektir, hayatı zindan etmek, çocukların geleceklerini umutlarını yok etmeye çalışmaktır. Bunların bir amacı, hedefi yoktur. Biz karıncayı incitmeksizin duyarlılıkla hareket ederek güvenlik faaliyeti yürütüyoruz."