Pyd/pkk Hedefleri Havadan ve Karadan Vuruluyor
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
Kilis- Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.
Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.
Bölgeden ayrıca şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.
Öte yandan sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat sürüyor.