Pyd/pkk Hedefleri Havadan ve Karadan Ateş Altına Alındı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), olayın ardından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerini havadan ve karadan ateş altına aldı.