Pyd/pkk'dan Roketli Saldırı - Vali Tekinarslan'ın Açıklaması
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Pyd/pkk'dan Roketli Saldırı - Vali Tekinarslan'ın Açıklaması

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısına ilişkin, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, terör örgütü PYD/PKK'nın roketli saldırısına ilişkin, "Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." dedi.

Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce kent merkezine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

"Atılan 2 roket, bir ev ile bir lokantaya isabet etti, 4 kişi yaralandı." diyen Tekinarslan, ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisine başlandığını, polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktalar tespit edildi ve misliyle karşılık verildi.

Top atışları kent merkezinden de duyuldu.

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