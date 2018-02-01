Pyd/pkk'dan Roketli Saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından Barış Mahallesi'ne atılan roket, iki katlı binanın altındaki iş yerine isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak inceleme başlattı.

Roketin düştüğü binada ikamet eden Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyandığında dükkanın kepenkindeki deliği gördüğünü ve güvenlik güçlerine haber verdiğini belirterek, "Allah şükürler olsun ki patlamadı kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kent merkezine sabah da saldırıda bulunulmuş, roket iki katlı bir evin alt katındaki dış duvara isabet etmişti.