Pyd/pkk'dan Kilis'e Roketli Saldırı (3)

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roket saldırısı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Olay yerine sevk edilen polis, çevre güvenliğini aldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'den atılan roket namaz esnasında Çalık Camisine isabet etti, yaralılar var. Hayati tehlikesi olanlar da bulunuyor." dedi.