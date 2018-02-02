Pyd/pkk'dan Kilis'e Roketli Saldırı

Terör örgütü PYD/ PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Boş araziye düşen ve patlamayan roket, can ve mal kaybına yol açmadı.

Alınan bilgiye göre, Afrin kırsalındaki teröristler tarafından gece atılan ve Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki boş araziye düşen roket patlamadı.

Olayda can ya da mal kaybı yaşanmazken, roket mermisinin düştüğü alanda çukur oluştu. Patlamayan roketin etrafında tedbir alan polis ekipleri, mühimmatı incelemek üzere olay yerinden kaldırdı.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler ise Afrin'deki terör hedeflerine fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verdi.