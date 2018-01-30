Pyd/pkk'dan Kilis'e Roketli Saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis'e roketli saldırı düzenlendi.

Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından atılan ve Ekrem Çetin Mahallesi Kocaali Sokak'ta bulunan binaların arasındaki boş araziye düşen roket patlamadı.

Patlamayan roketin etrafından çevre güvenliği alan polis ekipleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri, roketle ilgili çalışma başlattı.

Sınırda konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler, Afrin'deki terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle misliyle karşılık verdi.

Roketin düştüğü boş alanın yanındaki binada ikamet eden Halil Polat, AA muhabirine, 12 yaşındaki oğlunun boş alanda keçilerin otlattığını söyledi.

Çocuğunun yanına gelerek yerden toprak sıçradığını söylemesi üzerine olay yerine gittiğini belirten Polat, "Buraya düştüğünü tespit edince polis ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Patlamadı şükürler olsun. Allah şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı." dedi.