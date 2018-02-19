Pyd Mevzileri Fırtına Obüs Toplarıyla Vuruluyor
AFRİN HAREKATI'NDA 31. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Pyd Mevzileri Fırtına Obüs Toplarıyla Vuruluyor

Kilis’te konuşulu bulunan Fırtına obüs topları, Afrin’nin Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Pyd Mevzileri Fırtına Obüs Toplarıyla Vuruluyor

Kilis'te konuşulu bulunan Fırtına obüs topları, Afrin'nin Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 31'inci gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalında bulunan Şeyh Pınar bölgesindeki PKK/PYD terör örgütü mevzileri Gülbaba Hudut taburu ile bağlı sınır birlikleri tarafından fırtına obüs toplarıyla vuruluyor. - KİLİS

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