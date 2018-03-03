Pyd Hedefleri Obüs ve Çok Namlulu Füzelerle Vuruldu
Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu.
3 Mart 2018 Cumartesi 09:40
Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu