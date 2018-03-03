Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu

Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Kilis'teki sınır birliklerinden terör örgütü PYD hedefleri obüs ve çok namlulu füzelerle vuruldu