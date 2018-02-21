Pyd Hedefleri Ateş Destek Vasıtalarıyla Vuruluyor

Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri, Kilis'te sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından vuruluyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 33'üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetler ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kent merkezine ilerleyiş sürüyor. Fırtına obüs, tank ve ÇNRA tarafından Afrin kırsalındaki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)