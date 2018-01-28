Pyd'den Sınıra Provokatif Flama Asma Girişimi
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Pyd'den Sınıra Provokatif Flama Asma Girişimi

Terör örgütü PYD, Telabyat gümrük binasına beş flama birden astı.

Pyd'den Sınıra Provokatif Flama Asma Girişimi

Terör örgütü PYD, Telabyat gümrük binasına beş flama birden astı. İki gün öncesinde gümrük binasında temizlik yapan terör örgütü üyeleri, Afrin'deki Burseya dağının düştüğü bugün de aynı noktaya beş flama astı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad ilçesine, terör örgütü PYD ve YPG'yi temsil eden beş farklı flama astı. Telabyat gümrük binası üzerinde görüntülenen terör örgütü üyelerinin, uzun süre sonrasında Telabyad'da görülmeyen hareketlilik içerisinde bulunmaları dikkat çekiyor.

Zeytin Dalı harekatının ardından gümrük binasında yaşanan hareketliliğin nedenin ise korunma amaçlı kontrol noktalarının olduğu tahmin edilirken, yeni asılan beş flamanın ise Burseya Dağı'nın düşmesinin hemen ardından çekilmesi dikkat çekti.

(Mehmet Dikeç/İHA)

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