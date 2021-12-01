PwC'nin Almanya ofislerinde "vergi kaçırma" araması - Haberler
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PwC'nin Almanya ofislerinde "vergi kaçırma" araması

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
PwC'nin Almanya ofislerinde

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Almanya'nın değişik şehirlerindeki ofislerinde, Frankfurt savcılığı tarafından vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) Almanya'nın değişik şehirlerindeki ofislerinde, Frankfurt savcılığı tarafından vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin soruşturmasına yönelik arama yapıldığı bildirildi.

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, vergi müfettişleri ve polis yetkilileri ile birlikte vergi kaçakçılığı soruşturmasına yönelik şirketin Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hannover ve Stuttgart'taki ofislerinde salı günü arama gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Aramalara yaklaşık 250 kişilik ekibin katıldığı, şirketin mevcut 4 kıdemli çalışanı ile 4 eski çalışanının konutlarında da aramalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yaşları 50 ile 67 arasında olan PwC çalışanları, 2012-2017 döneminde Alman müşterilere vergi danışmanlığından elde edilen geliri İsviçreli bir ortak şirketin geliri olarak yanlış beyan etmekle suçlanırken böylelikle 5 yıl içinde 11 milyon avro vergi kaçırıldığı iddialar arasında.

PwC'den yapılan açıklamada ise söz konusu soruşturmaya yönelik Alman yetkililerle "tam iş birliği" içerisinde bulunulduğunun altı çizildi.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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