PwC Europe Cup 2019 İstanbul'da gerçekleşti

PwC Europe Cup 2019 heyecanı bu yıl İstanbul'da yaşandı.

PwC Europe Cup 2019 İstanbul'da gerçekleşti

PwC Europe Cup 2019 heyecanı bu yıl İstanbul'da yaşandı. PwC Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği erkek ve kadın futbol takımlarının yer aldığı organizasyon, Kemerburgaz'daki Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.
PwC Avrupa Futbol Turnuvası'nda erkeklerde Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Lüksemburg, kadınlarda ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa, Lüksemburg takımları yarıştı. PwC Türkiye  "Vurduğumuz gol olsun PwC Türkiye" sloganıyla gerçekleştirdiği turnuvada  yaklaşık 150 kişiyi misafir etti. Oynanan tüm maçlar sonucunda erkeklerde PwC Lüksemburg Erkek Futbol Takımı birinci olurken kadınlarda PwC Almanya Kadın Futbol Takımı birinci olarak kupalarını aldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Müsabakalardan görüntüler
-Genel detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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