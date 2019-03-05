Pwc'den Yeni Blockchain Temelli Yeni "Akıllı Belge" Platformu

– Birleşik Krallık merkezli çokuluslu hizmet şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC), İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAS) işbirliğiyle blockchain temelli yeni akıllı belge (smart credentials) platformunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Uzman muhasebeci olarak nitelendirilen PwC ekibine söz konusu platform üzerinde dijital sertifikaları ICAS verirken, platformun deneme sürümünde ICAS başvuran kişiye dijital cüzdanlarının bir parçası olarak yer alacak bir dijital sertifika sağlıyor. Söz konusu sertifika, kişinin devam eden kişisel gelişimine göre güncellenebiliyor ve talep edildiği takdirde başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaşılabiliyor.

Söz konusu platform, kullanıcılara dijital ortamda her türlü belgelerini saklama, yayınlama ve gönderme imkanı sunan blockchain teknolojisi temel alınarak geliştirilirken, blockchain ile platformun üniversite mezuniyet belgesi, referanslar, eğitim geçmişi ve iş deneyimi gibi çalışan belgelerinin doğrulanmasındaki riskleri azaltması ve zamandan kar ettirmesi bekleniyor. Platform aracılığıyla kullanıcıların kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak ve işe alım durumlarında işverenler, söz konusu belgeleri meşru bir organizasyonun verdiğini doğrulayabilecek. - İstanbul

Kaynak: DHA