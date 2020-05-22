PwC COVID-19 CFO Pulse Araştırmasının yeni dönem sonuçları yayımlandı
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PwC COVID-19 CFO Pulse Araştırmasının yeni dönem sonuçları yayımlandı

PwC, CFO Pulse araştırmasını iki haftada bir yeni girdilerle güncelleyerek, küresel finans liderlerinin nabzını yoklamaya devam ediyor.

PwC COVID-19 CFO Pulse Araştırmasının yeni dönem sonuçları yayımlandı
22.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:29

Dijital dönüşüm yatırımlardaki yerini COVID-19 sonrasında da koruyor

COVID-19'un iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izleyen bu çalışma, dünya çapındaki bu krizin toplumları ve iş dünyasını nasıl etkilediğine dair sağlam bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

4 Mayıs haftasında Global için 4.sü gerçekleştirilen CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 867 CFO katıldı. Türkiye'nin ikinci defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, küresel finans liderleriyle birlikte COVID-19 krizini yeni gelişmeler ışığında çok yönlü değerlendirdi.

Şirketlerin krizle mücadelesinde, istikrar aşamasının uzun sürmesi bekleniyor. Her ne kadar bazı ülkelerde ve bölgelerde kısıtlamalar yavaş yavaş kalkmaya başlasa da krizin ekonomik etkileri hala yaygın şekilde görülüyor. Bu süreçte finans liderleri şirketlerini yeni dengelere göre yönetirken, önce taktiksel aksiyonlar alıp daha sonra stratejik hamlelere yönelme eğilimindeler.

PwC Türkiye Clients & Markets Lideri Zeynep Uras, araştırmanın sonuçları ışığında COVID-19 krizini şöyle değerlendirdi: "Krizle mücadelede başarılı olma yolunda iş dünyasına büyük pay düşüyor. Şirketler, iş yerlerini yeniden açma kararı alırken, önceliği çalışanlarının ve müşterilerinin güvende olması için gerekli önlemlere verecekler. Gerek kriz gerekse kriz sonrası toparlanma süreci boyunca güvenliğin sağlanması için yenilikçi çözümler geliştirecekler.

İş dünyası liderlerini, şirketlerinin finansal geleceklerini, çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer paydaşların sağlığını ve tüm toplumu ilgilendiren, işlerini sürdürülebilir kılabilecek kararlar almak durumunda olacakları bir dönem bekliyor. Şirketleri uzun vadede olumlu yönde ayrıştıracak konuların başında teknoloji yatırımları, dayanıklılık ve çeviklik, çalışma biçimi esnekliği ve müşterilere hizmet vermenin yeni yolları geliyor. Bu süreçte halen belirsizlikler olmasına rağmen araştırmanın sonuçları dijital dönüşüm yatırımlarının pek hız kesmeden devam edeceğine işaret ediyor."

Öne çıkan bulgular

İş yerleri yeniden açılırken, Türkiye CFO'larının çoğu alınan tedbirler çerçevesinde müşterilerinin güvenlikle ilgili beklentilerini karşılayabilecekleri (%83) ve çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sunabilecekleri konusunda çok emin (%76).

Türkiye CFO'larının bu yıl COVID-19 nedeniyle gelir ve/veya kârlarında azalış olmasını beklerken, çoğunluğu beklenen bu azalışın %10 ila %50 arasında olacağını öngörüyor.

Türkiye CFO'ların çoğunluğunun (%87) erteleyeceği ya da kısıntıya gideceği harcamalar, yatırım harcamaları olurken; dijital dönüşüm yatırımlarının ertelenmesi veya iptal edilmesi düşünülmüyor.

Türkiye CFO'larının %42'si, COVID-19 salgını bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde operasyonlarının normale dönebileceğine inanıyor. Bununla birlikte %11'i iş dünyasının "olağan" haline dönüşün bir yıldan uzun süreceğini düşünüyor.

Türkiye CFO'ları teknoloji yatırımlarının (%63), dayanıklılık ve çevikliğin (%59), çalışma biçimi esnekliğinin (%57) ve müşterilere hizmet vermenin yeni yollarının (%57) şirketlerini uzun vadede daha iyi hale getireceğine inanıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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