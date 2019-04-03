PVC Pencere ve Kapı Sistemlerinde Koneax!

Kone Ax işletme sahibi Turgay Mollamusa, "2007 yılından beri kapı ve PVC sektöründe önde gelen firmalarda çalıştım. 3 yıl öncede kendi firmamızı kurarak yola çıktık. 2007'den beri Orta Doğu'ya yönelik ciddi bir tecrübemiz var. Buralarda edindiğimiz tecrübelerimizi kendi firmamızda kullanıyoruz. 2019 yılı için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz." dedi.

"ÜRETİM AĞIMIZI GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İşletme sahibi Turgay Mollamusa, "Biz PVC kapı-pencere aksesuarlarının tamamını üretiyoruz. Slikon-mastik gurubunda da üretimlerimiz devam ediyor. Ürün yelpazemiz geniş olduğu için fason olarak yaptırdığımız ürünlerde var. Merkezimiz olan İstanbul'da yavaş ve emin adımlarla kendi üretimimizi genişletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PAZAR PAYIMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Turgay Mollamusa, "Uzmanı olduğumuz pazarlarda Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da payımızı büyütmek istiyoruz. Türkiye'de üretip orada kendi satış ofislerimizde satıp firmamızı büyütmek istiyoruz. Dış pazarı bilmemiz ve dil avantajımız nedeniyle bu tercihi yaptık. İç piyasada atılım yapmayı şuan için düşünmüyoruz. İhracat odaklı çalışmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.