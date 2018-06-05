Pvc Pencere Atölyesi ve 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Samsun'da çıkan yangında PVC pencere atölyesi ve 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PVC pencere atölyesinin de bulunduğu 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Atölyede çıkan yangın kısa sürede evin aşağısında bulunan hayvan barınağı ve tüm eve sıçradı. Olay yerine anında gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını kontrol atına alarak büyümesini engelledi. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonrasında soğutma işlemine başladı. Barınakta bulunan hayvanlar da dumandan etkilenmeden tahliye dildi. Yangını haber alan bazı aile yakınları olay yerine geldi. Yangının verdiği hasarı gören aile yakınları sinir krizleri geçirirken, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, "Yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebi araştırılıp ona göre bir rapor verilecek. Can kaybı yok. Alt katta bir hayvan barınağı vardı. Onlar da tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN