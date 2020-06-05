Pütürge Kaymakamı Aydın: "Şu ana kadar depremden dolayı olumsuz bir durum yok"
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Pütürge Kaymakamı Aydın: "Şu ana kadar depremden dolayı olumsuz bir durum yok"

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını, tarama faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Pütürge Kaymakamı Aydın:
05.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:07

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını, tarama faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin hemen sahaya çıkarak araştırma ve tarama faaliyeti başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar depremden dolayı ilçe genelinde herhangi olumsuzluğun olmadığını belirten Aydın, "Köylerimizi de jandarma personelimiz marifetiyle taradık ve tarama faaliyetini sürdürüyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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