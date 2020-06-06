Pütürge ilçesinde depremde evleri ağır hasar görenlere çadır kuruldu Malatya'da, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için jandarma ekipleri çadır kurdu.

Malatya'da, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için jandarma ekipleri çadır kurdu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, dün gece meydana gelen deprem üzerine sahaya çıkarak, evleri ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kurmaya başladı. Ekipler şu ana kadar bölgede 20'nin üzerinde çadır kurdu.

Gözlüce Mahallesinde depremzede Mehmet Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anında evde olduklarını ve çok korktuklarını belirtti.

Depremin ardından jandarma ekiplerinin bölgeye geldiğini anlatan Zeren, şöyle devam etti: "Büyük bir sarsıntı oldu, kendimizi dışarı atamadık. Çok şükür, jandarma ekiplerimiz geldi. Köylülerin hepsi dışarı çıktı, dışarıda kaldık. Evimde hasar var ama ben DASK yaptırdım, sıkıntı yok. Allah razı olsun devletimiz hizmetini esirgemiyor, gıda olsun, çadır kurma olsun, jandarmamız ellerinden geleni gelip yaptı. Çadırlar ziyadesiyle geldi, köylümüz çadır kurulumunu beceremediği için çadırlarımızı askerimiz kuruyor."

Depremzedelerden Mehmet Karaman ise depremi şiddetli olarak hissettiklerini ve paniğe kapıldıklarını belirterek, "Daha önceki depremlerde evimde çatlak vardı, şimdi ağır hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin gece 2 defa geldiler, Allah devletimizin yanında olsun, Allah devletimize keder vermesin." dedi.

Kaynak: AA