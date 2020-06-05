Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı
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Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı

Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı -5 şiddetindeki depremden sonra artçılar sürdü Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 şiddetindeki depremin büyük hissedildiği Malatya merkezde yüksek katlı binalarda oturanlar deprem sonrası dışarı çıktı.

05.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:30

Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı

-5 şiddetindeki depremden sonra artçılar sürdü

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 5 şiddetindeki depremin büyük hissedildiği Malatya merkezde yüksek katlı binalarda oturanlar deprem sonrası dışarı çıktı.

Pütürge ilçe merkezli saat 21,06'da AFAD kayıtlarına göre 5 şiddetindeki deprem Malatya merkezdeki yüksek katlı binalarda da şiddetli hissedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş binalardan dışarı çıktı.

Artçılar sürdü

Bu arada, 5 şiddetindeki depremden sonra saat 21.13'dea yine Pütürge merkezli 2,2, saat 21,15'de Pütürge ilçesi bitişiğindeki kale ilçe merkezli 1,8, saat 21,17'de Pütürge ilçesi merkezli 1,7 ve saat 21,18'de 1,7 şiddetinde daha depremler meydana geldi.

Diğer yandan deprem sonrası sokağa çıkan vatandaşlar da, şiddetli depremden sonra kendilerini dışarı attıklarını ifade ederek, geceyi dışarıda geçirmeyi düşündüklerini aktardılar.

Pütürge depreminde Malatya'da halk sokağa çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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