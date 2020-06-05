Pütürge depremi güvenlik kamerasında Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem anı, bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli 5 şiddetindeki deprem anı, bir marketteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Pütürge ilçe merkezindeki bir markette deprem anında vatandaşlar dışarı çıkmak için koşarken, raflardaki bazı ürünlerin yere düştüğü görüldü.

Malatya'nın Pütürge ilçe merkezli saat 21.06'da meydana gelen ve AFAD kayıtlarına göre 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam etti. - MALATYA

Kaynak: İHA