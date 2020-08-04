Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan yok Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan yok Malatya'nın Pütürge İlçesi depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan bulunmuyor.

Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan yok MALATYA - Malatya'nın Pütürge İlçesi depremde ilk belirlemelere gören ölen ve yaralanan bulunmuyor. Malatya'nın Pütürge İlçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12,37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5,2 şiddetindeki deprem korkuttu. Malatya merkezde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem Arguvan ilçesinde de hissedildi. Arguvan ilçesine gelen ve depremi yaşayan Ender Yücekaya, birden sallandığını ifade ederek, korku yaşadığını dile getirdi. (RT-NA-LO-Y Kaynak: İHA