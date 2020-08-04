Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan yok
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Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan yok

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere gören ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Pütürge'deki depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan yok
04.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:45

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere gören ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli deprem, saat 12,37'de, AFAD verilerine göre 5,2 şiddetinde meydana geldi. Malatya merkezde özellikle çok katlı binalarda hissedilen deprem Arguvan ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Arguvan ilçesinde Ender Yücekaya ışık vatandaş, birden sallandığını ifade ederek, büyük korku yaşadığını dile getirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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