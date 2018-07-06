Pütürge'de Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 3 Yaralı

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aktarla Mahallesi Candar mevkiinde meydana geldi. Aşkın Güler yönetimindeki 34 BEJ 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada sürücü Aşkın Güler ile yanında bulunan Erdem Kaya ve Doğukan Yaman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Aşkın Güler, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Diğer iki yaralı ise Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Malatya