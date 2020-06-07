Pütürge'de hasar tespit çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pütürge'de hasar tespit çalışmaları başladı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremden sonra ağır hasar gören evlere girilmemesi istendi.

Pütürge'de hasar tespit çalışmaları başladı
07.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:49

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,0 şiddetindeki depremden sonra ağır hasar gören evlere girilmemesi istendi. Jandarma, bölgede çadır kurarken, ağır hasar gören evler ise yıkılacak.

AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.

Pütürge İlçesi Çayköy merkezli, 5 Haziran günü saat 21,06'da yaşanan AFAD verilerine göre 5,0 şiddetindeki depremde can kaybı ve yaralanma olmazken 20 evde ağır hasar meydana gelmişti.

Vali ve yetkililer inceleme yaptı

Vali Aydın Baruş, Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İL Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve diğer ilgililer, deprem bölgesinde inceleme yapıp vatandaşları ziyaret ettiler.

Yetkililer, depremin merkez üssü olan Pütürge ilçesi kırsalındaki Gözlüce, Çayköy Mahalleleri ile Pütürge merkezini ziyaret ederek, zarar gören evler ile konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Depremzedelerle görüşen Vali Baruş, taleplerini dinleyerek ihtiyaçlarının giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyerek, zarar gören binaların en kısa sürede yıkılacağını ve vatandaşların talepleri doğrultusunda da yeni evlerin yapılacağını söyleyen Vali Baruş, "Depremin ardından hasar tespiti çalışmalarımıza bu gün AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince devam ediyoruz. Bizde depremden en fazla etkilenen Pütürge ilçemizin Gözlüce Mahallesindeyiz, konutları hep birlikte dolaştık. Bir önceki Sivrice depreminden dolayı ağır hasar gören evlerin hasarları artmış durumda. Dolayısıyla evlerin içerisinde insanların barınması sağlıklı değil, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çadırlar kuruldu. Bir an önce bu ağır hasarlı evlerin yıkımına başlayacağız. Evlere yaklaşılması, evlerin içerisinden eşya alınması dahi bazılarında sakıncalı. Bu nedenle vatandaşlarımıza bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Ağır hasarlı konutlara lütfen girmesinler" uyarısı yaptı.

AFAD ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespitine başladığını bildiren Vali Baruş, "Hasar tespiti yapıldıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştirmek üzere biz buraya makine ve ekipman göndereceğiz. Bu ekipmanlarla evlerin yıkımı gerçekleştirilecek. Kendilerine de TOKİ tarafından yapılan köy konutlarından yapılmasını teklif edeceğiz. Kabul edildiği takdirde köy konutlarının yapımına kısa sürede başlayacağız. Sağlıklı çelik konstrüksiyon konutlar bunlar. Diğer taraftan da şehir merkezlerinde bildiğiniz gibi TOKİ tarafından yapılan ihaleler kapsamında çok katlı konut yapımı devam ediyor. Bu anlamda şehir merkezimizde problem yok ama köy konutlarımız çok sayıda ağır hasarlı bunların yerine de hanelerimizin barınacağı yeni evler yapmamız lazım. Bunun içinde gayret sarf ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımızdan devletine güvenmelerini, haklarının mutlaka sağlanacağını ve sabırlı olmalarını istirham ediyorum. İnşallah bu konutların yapımını kısa zamanda gerçekleştirip vatandaşlarımızı barınma imkanına kavuşturacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Kenan Doğulu Bülent Ersoy
Spor Mete Gazoz Semih Özsoy Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Pütürge'de hasar tespit çalışmaları başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 09:49:04. #1.15#
title