Pütürge'de deprem paniği kamerada
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Pütürge'de deprem paniği kamerada

Elazığ'da meydana gelen deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde de şiddetle hissedilirken, deprem sonrasında bir okuldaki panik güvenlik kameralarına yansıdı.

27.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:24
Pütürge'de deprem paniği kamerada

'da meydana gelen 'nın ilçesinde de şiddetle hissedilirken, deprem sonrasında bir okuldaki panik güvenlik kameralarına yansıdı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Pütürge ilçesinde de hissedildi. Pütürge'de bir okulda yaşanan deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrenciler panikle dışarı çıkarken, bir süre sonra depremin şokunu atlatan öğrenciler yeniden sınıflara girdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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